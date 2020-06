Il meteo italiano è pronto a migliorare grazie all’arrivo di un mini anticiclone. Bel tempo su gran parte delle regioni, con qualche lieve disturbo.

Dopo giorni di meteo precario, un mini anticiclone in arrivo dall’Africa settentrionale è pronto a riportare il sole sulla penisola. Infatti nella giornata odierna avremo un generale miglioramento su tutte le regioni, fatta eccezione per qualche disturbo a NordOvest. La situazione tenderà a migliorare soprattutto nel weekend, con il sole che la dovrebbe fare da padrone su tutta la penisola.

Proprio dalla giornata di sabato un promontorio dell’anticiclone africano riuscirà a distendersi sulle regioni meridionali, arrivando anche su gran parte del Centro Italia. Così le temperature torneranno a schizzare in alto, raggiungendo anche i 29° su regioni come Sicilia, Puglia, Toscana e sulle pianure emiliane. Un tempo gradevole anche per quanto riguarda le regioni settentrionali, fatta eccezione per Piemonte e Lombardia dove i rovesci continueranno a caratterizzare le giornate. Ma adesso andiamo ad analizzare che tempo ci sarà durante la giornata odierna.

Meteo, mini anticiclone sull’Italia: migliora il tempo in tutta la penisola

Durante questo venerdì si aprirà in Italia una piccola parentesi anticiclonica, che riporterà le condizioni di bel tempo sulla penisola. Qualche disturbo continuerà a persistere su parte del Nordovest, con precipitazioni che continueranno a tormentare alcune regioni. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio che tempo farà durante questo venerdì, analizzando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, la giornata si aprirà con ancora qualche disturbo su Piemonte e Lombardia, dove in giornata si verificheranno ancora dei rovesci. Altrove invece migliora la situazione meteo, con il sole che caratterizzerà l’intera giornata di venerdì. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con massime tra i 22 ed i 27 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia resisterà qualche nuvola sparsa tra Emilia Romagna, Toscana ed Umbria. Però troveremo una situazione prevalentemente soleggiata su gran parte del settore, con il flusso anticiclonico pronto a far sentire il suo effetto su tutto il settore centrale. Le temperature anche qui saranno in lieve rialzo, con massime che andranno dai 23 ai 27 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia avremo una momentanea ripresa anticiclonica, con l’alta pressione che si farà sentire su quasi tutto il meridione. Infatti solamente in Puglia continueranno ad essere registrati temporali e rovesci, con disturbi che continueranno ad influenzare il meteo locale. Anche qui avremo temperature in lieve rialzo con massime tra i 22 e 27 gradi.

L.P.

