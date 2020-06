Messina, dichiarato morto si risveglia: è giallo sulla sorte di un 70enne che ha ridato segni di vita quando lo stava visitando il medico legale

Mistero a Messina: dichiarato morto improvvisamente invece è tornato a parlare. E ora, quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi a Pace, un borgo del capoluiogo siciliano, assume i contorni del giallo. Un 70enne che vive nelle Case Popolari sulla strada che porta Panoramica è stato protagonosta di un episodio ancora tutto da chiarire.

I vicini di casa hanno avvisato il 112 perché dall’appartamento dell’uomo usciva acqua e l’alloggio si stava allagando. In un primo tempo hanno provato a bussare, a chiamarlo, senza ricevere risposta. Così hanno allertato il numero delle emergenze e i prii ad arrivare sono stato i Vigili del Fuoco. Loro sono entrati all’interno della casa dalla finestra del balcone e poi sono arrivati anche i primi soccorritori che hanno visto il padrone di casa.

Secondo l’unità che ha prestato i primi soccorsi, l‘anziano non dava segni di vita. Quindi è stato avvisato anche il medico legale che è arrivato sul posto e ha cominciato la sua ispezione. A quel punto però il 70enne gli ha stretto la mano per far capire che era vivo, come riferisce la stampa locale.

Così l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove sono ancora in corso i controlli per stabilire le sue condizioni e cosa sia successo. Fino al primo bollettino medico dei medici, che potrebbe arrivare nella mattinata di donani, però ogni ipotesi resta aperta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bologna, incidente in moto sulla Futa: muore un 27enne

Messina, incidente in moto: è morta una notissima centaura 34enne



Non c’è stato nuilla da fare invece sempre oggi e sempre a Pace per una 34enne rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale. Milena Visalli infatti ha perso la vita a bordo di una moto, dopo essersi scontrata con una Fiat Seicento guidata da un’altra donna, una settantenne abitante in zona.

Come ogni giorno Milena, centaura esperta e appassionata, dalla sua casa di Zafferia stava raggiungendo il posto di lavoro, ubna concessionaria Honda a Sant’Agata. Ma sulla via Consolare Pompea l’incidente fatale, per cause ancora tutte da stabilire. L’unica cosa chiara è che sia la moto che la macchina stavano procedendo nella stasse direzione. Ma cosa abbia provocato l’incidente è tutto da stabilire.

Secondo alcune testimonianze, da verificare, l’auto avrebbe iniziato una manovra di inversione senza acciorgersi che stava arrivando la moto. Milena dopo l’impatto è finita contro il marciapiede e la protezione metallica morendo quasi sul colpo anche perché sembra sia stata colpita pure dalla moto. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco, Polizia municipale e Carabinieri, con il traffico andato in tilt. Ma è solo l’ennesimo incidente con pesanti conseguenze in un tratto di strada guià tristemente famoso per la sua pericolosità.