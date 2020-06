Lega, Salvini ha parlato delle ormai famose zone rosse in Lombardia che non sono state istituite col giusto tempismo.

Le zone rosse sono uno dei tempi più dibattuti sulla questione COVID-19. Da quanto la pandemia di Wuhan ha colpito il nostro Paese, infatti, in tanti si stanno domandando perché il governo della Lombardia non abbia fatto le cose più in fretta. In particolare in molti ci si chiedono perché le zone rosse non siano state varate in anticipo, dato che così facendo si sarebbe ulteriormente evitata la propagazione della pandemia al resto d’Italia. E’ un tema senza dubbio molto controverso, che richiede attente analisi e tante riflessioni su quanto accaduto a livello gestionale e governativo. A parlare della questione si è aggiunto anche Matteo Salvini, numero uno della Lega.

LEGGI ANCHE —> Serie A, cambia la regola sulla quarantena: niente stop al campionato

Lega, Salvini: “Zone rosse erano compito dello Stato non nostre!”

Il politico italiano ha difeso i suoi alleati della Lega, attualmente al governo della Lombardia. Proprio loro, nella fattispecie Gallera, ha difeso il simbolo della Lega. E’ lui ad essere preso spesso di mira dalla popolazione italiana, che incolpano Gallera di non aver preso subito misure molto drastiche volte alla difesa della Lombardia e alla protezione dal COVID-19. “Spettava al governo creare le zone rosse, la Regione Lombardia non aveva alcuna responsabilità”, ha sostenuto Salvini, riporta ANSA. “Le rivolte a Treviso degli immigrati? Con la Lega al governo, avevamo bloccato gli sbarchi in tutta Italia“.

LEGGI ANCHE —> Ministero del Lavoro, grave incendio: palazzi evacuati – VIDEO