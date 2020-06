Kareem Abdul-Jabbar, arrestato il figlio: ha accoltellato un vicino. La triste vicenda si è consumata ad Orange County in California nella giornata di mercoledì

Il figlio di Kareem Abdul-Jabbar è stato arrestato mercoledì dopo aver accoltellato un vicino di casa ad Orange County. A riportarlo il sito TMZ Sports, secondo le dichiarazioni rilasciate dalla polizia californiana.

Il 28enne Adam Abdul-Jabbar – apparso nel programma “Celebrity Family Feud” con il prestigioso papà nel 2017 – ha tentato di uccidere una persona con un’arma contundente.

Il 9 giugno la polizia è stata allertata intorno alle 22 a San Clemente, in California, per un tentato omicidio. Quando sono intervenuti sul luogo hanno ritrovato la vittima con “ferite multiple ma non letali” e l’hanno subito trasferita in ospedale.

Kareem Abdul-Jabbar, arrestato il figlio: ha accoltellato un vicino

Il figlio di uno dei più grandi giocatori di basket della storia della NBA, è finito immediatamente in manette. Per ora non si conoscono ancora i motivi che l’hanno spinto a compiere un tale gesto.

Nonostante la stazza notevole (oltre due metri), Adam Abdul-Jabbar non ha mai intrapreso seriamente la carriera cestistica. Il padre per ora non ha voluto commentare l’accaduto, nonostante sia stato incalzato dai media americani nel corso delle ultime ore.

