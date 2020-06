Attentato in una moschea di Kabul, dov’è stata lanciata una bomba durante la preghiera da parte dei fedeli: sono almeno 4 i morti

Stamane, all’interno di una moschea a Kabul, è stata lanciata una bomba durante la preghiera dei fedeli. L’attentato è avvenuto nella zona occidentale della capitale afghana dopo 10 giorni da un altro attacco simile compiuto in una zona del centro. Ieri il presidente Ashraf Ghani pochi giorni fa aveva annunciato la liberazione di diverse migliaia di prigionieri talebani per aprire i negoziati con i terroristi. Questi avevano aperto a possibili dialoghi in segno di pace.

“Dalle prime informazioni risulta che verso mezzogiorno degli esplosivi piazzati all’interno di una moschea sono detonati durante le preghiere del venerdì”, ha detto il portavoce del ministero dell’interno afgano. Tra le vittime un imam e tre fedeli.

Kabul, almeno 4 i morti per l’attentato nella moschea

Solamente un anno fa a Christchurch, in Nuova Zelanda, vi fu un attentato in una moschea che causò 49 morti. Un commando di 4 persone irruppe nel luogo di culto ed aprì il fuoco sui fedeli presenti.

