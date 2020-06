Partita di ritorno di Coppa Italia molto movimentata, Juventus-Milan 0-0 ma intervento folle di Rebic

A poco più di 20′ dall’inizio della partita, gli animi si agitano. Rigore per la Juventus per un fallo di mano di Andrea Conti, in area, valutato da Orsato con l’ausilio del VAR. Subito dopo entrata killer di Rebic che colpisce Danilo in pieno petto e viene subito espulso.

Subito dopo Bonaventura commette un altro fallo piuttosto evidente, ma Orsato non lo punisce con nessun cartellino. La partita prosegue sullo 0-0 con una Juventus nettamente più in partita e avvantaggiata dal Milan che gioca con un giocatore in meno.

