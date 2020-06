Fase 3, c’è anche l’ok per processioni e pellegrinaggi. Lo riferisce la Conferenza Episcopale Italiana dopo l’autorizzazione ricevuta direttamente dal comitato tecnico-scientifico del Governo. Ecco quali saranno le regole da seguire.

Dopo la riapertura delle chiese, la comunità religiosa ha un nuovo motivo per gioire. La Cei, ovvero la Conferenza Episcopale Italiana, ha infatti ufficializzato l’autorizzazione di processioni e pellegrinaggi.

Fase 3, ok per processioni e pellegrinaggi

Le prime faranno il loro esordio già questo fine settimana per il Corpus Domini, mentre per le seconde bisognerà aspettare il mese di agosto. La Conferma è giunta direttamente dal Comitato tecnico scientifico, il quale ha dato il suo ok attraverso, chiaramente, l’attuazione di più misure per la sicurezza generale.

Queste potranno svolgersi lì dove non ci sia una sproporzionata presenza e con l’uso di mascherine e rigoroso distanziamento sociale. I pellegrinaggi partiranno a fine agosto con un viaggio organizzato da l’Opera Romana Pellegrinaggi per il 24-27, direzione Lourdes in Francia.

A guidare la partenza, la prima della diocesi di Roma dopo l’emergenza coronavirus, saranno il cardinale vicario Angelo De Donatis e il presidente dell’Orp, monsignor Remo Chiavarini. Pronte poi altre due tappe: a settembre ci sarà un viaggio in Terra Santa, mentre ottobre si partirà per Fatima in Portogallo.