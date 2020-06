Fase 3: dopo le prime riaperture del 15 giugno, l’esecutivo comunitario ha annunciato alcune misure per una graduale riapertura delle frontiere esterne a partire da luglio.

Europa: è stata annunciata, nei giorni scorsi, una, seppur graduale, riapertura dei confini europei, con diversi paesi pronti a riaprire i confini il prossimo 15 giugno. Come riporta Il Sole 24 ore, l’esecutivo comunitario sta ora pensando alle cosiddette “frontiere esterne”. L’UE ha illustrato le diverse linee guida per attuare una riapertura graduale, a partire dal prossimo 1° luglio. Come fanno sapere, alla base delle valutazioni ci saranno le varie situazioni epidemiologiche.

In base a quanto si apprende, i Paesi membri dell’Unione Europea dovrebbero dunque mettersi d’accordo su una “lista comune” di Paesi terzi con cui aprire le varie “frontiere esterne”. La flessibilità, fanno sapere dall’Europa, rimane il criterio più importante. Dunque, in caso di risalita dei contagi, si dovrà prevedere a un’immediata chiusura.

Fase 3, Europa: le aperture da luglio

Al momento, come suggerisce Il Sole 24 ore, l’esecutivo comunitario ha preferito non stilare una propria lista, ma si è limitato a raccomandare l’apertura a Paesi quali: Serbia, Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro. L’Europa ha raccomandato una riapertura a partire dal prossimo 1° luglio per questi Paesi del vicinato.

Ora, da quanto si apprende, le riaperture degli altri “Paesi terzi” rimane una situazione alquanto delicata. Si pensi, ad esempio, alla situazione, attuale, di Paesi come il Brasile o gli Stati Uniti. La situazione sanitaria, in questi ultimi due, rimane ancora molto preoccupante.

Da quanto si apprende, una maggioranza di Paesi europei sembra aver accolto l’idea di una riapertura nei primi giorni di luglio. Altri, però, vorrebbero agire prima, come ad esempio la Grecia, che ha lo sguardo indirizzato invece al 15 giugno. D’altronde, gran parte di questi Paesi vivono di turismo.

F.A.