Nuovo aggiornamento da parte dell’ECDC sull’epidemia di Covid-19. Picco superato, situazione in Europa sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia.

Buone notizie dall’ultimo aggiornamento emesso dall’ECDC, Il Centro europeo per il controllo delle malattie. Il bollettino prende in esame la situazione epidemiologica del Vecchio Continente, facendo filtrare ottimismo ma al tempo stesso invitando a mantenere alta la guardia in vista delle prossime settimane.

L’ondata iniziale di contagio, quella che ha costretto la quasi totalità dei paesi europei ad applicare le misure restrittive che ben conosciamo, ha superato il suo picco. Una situazione condivisa grosso modo da tutti gli stati dell’Unione, fatta eccezione per Polonia e Svezia, dove la situazione rimane ancora delicata.

Covid-19, Europa: incidenza calata dell’80% dal picco del 9 aprile

Come si evidenzia nel rapporto dell’ECDC sono state proprio le misure di distanziamento intraprese, insieme alle chiusure su larga scala, ad arginare il contagio. Non essendoci – soprattutto a partire dalla fine di febbraio – cure efficaci e men che mai un vaccino, si sono rivelati fondamentali i trattamenti per così dire “non farmaceutici”.

Dalla chiusura degli istituti scolastici e dei luoghi pubblici alla cancellazione dei grandi eventi, situazioni inevitabilmente portatrici di rischio elevato. Le misure dunque hanno funzionato. La trasmissione del virus è stata contenuta, tant’è vero che rispetto allo scorso 9 aprile – momento del picco massimo in termini di contagio – l’incidenza è calata ben dell’80% a livello europeo.

Non è ancora tempo di brindare però, la pandemia non si può considerare finita. Di più, stando alle previsioni è possibile, anche probabile, un nuovo aumento di casi nelle settimane a venire. Diventa dunque fondamentale continuare a seguire le linee guida in fatto di igiene e distanziamento.

