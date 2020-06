Eventuali mutazioni del Coronavirus non pregiudicheranno l’efficacia del vaccino. A dirlo è l’Oms, spiegando come le differenze tra virus mutati sono marginali ai fini dello sviluppo del farmaco.

Tutti i virus sono soggetti a mutazioni, e con ogni probabilità accadrà lo stesso anche per il nuovo Coronavirus. Al netto di questo però filtra un certo ottimismo riguardo le ricerche in corse per lo sviluppo di un vaccino. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità infatti, eventuali mutazioni del virus non andrebbero a inficiare l’efficacia di un vaccino.

A specificarlo è stato uno dei massimi esponenti dell’Oms, il dottor Soumya Swaminathan, durante un question time sulle pagine social ufficiali. Si tratta di un dato fondamentale, alla luce dei numerosi team nel mondo al momento a lavoro su un farmaco immunizzante.

Coronavirus, vaccino: efficace anche in caso di mutazioni

Le mutazioni osservate, ha spiegato Swaminathan, non interessano quelle particolari aree del virus su cui andrebbe ad agire il vaccino. Mutazioni che peraltro erano previste e che sono attese anche in futuro, un comportamento comune per tutti i virus. La molteplicità di studi in corso inoltre è un valore aggiunto anche da questo punto di vista.

Sono 200 i composti in via di sviluppo al momento, 10 dei quali già nella fase di test sull’uomo (In Cina, Usa e Regno Unito) mentre altri 126 ancora in attesa di veder conclusi gli studi preclinici. Il virus presente in Europa può dunque differire leggermente da quello in azione in Sudamerica, tuttavia senza compromettere l’efficacia di un possibile vaccino.

“È anche bello avere test sui vaccini in molti paesi diversi – ha concluso il dottor Swaminathan – perché hai diverse popolazioni, diverse genetiche e diversi fattori di rischio. L’Oms è il primo a voler vedere i candidati attualmente in fase di sviluppo, venir testati anche negli altri paesi”.

