Coronavirus, nuovi casi a Pechino: apertura delle scuole rinviata. L’attività didattica in aula doveva riprendere la prossima settimana

La Commissione per l’educazione municipale di Pechino ha sospeso la prevista ripresa dell’attività scolastica per le classi elementari, prevista per la prossima settimana, dopo la scoperta di nuovi casi di coronavirus in città.

L’ente governativo ha dichiarato che due nuovi contagi confermati venerdì hanno coinvolto pazienti che lavoravano nello stesso stabilimento per il centro di ricerca alimentare cinese. La commissione sottolinea come siano in corso indagini epidemiologiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cina, zero contagi locali: 3 nuovi casi provenienti dall’estero

Coronavirus, nuovi casi a Pechino: apertura delle scuole rinviata

Negli ultimi due giorni sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 a Pechino. Prima di giovedì, la capitale cinese aveva trascorso ben 56 giorni consecutivi senza nemmeno un contagio.

Inizialmente, gli studenti delle classi elementari sarebbero dovuti tornare a scuola il 15 giugno, ma a causa dei “cambiamenti nella situazione di prevenzione e controllo dell’epidemia a Pechino” – fanno sapere dalla Commissione per l’Istruzione – e dei nuovi casi rilevati l’11 e 12 giugno, la ripresa delle lezioni sarà ulteriormente posticipata”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 3, l’Europa pensa a nuove riaperture a luglio: i dettagli

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24