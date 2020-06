Coronavirus in Brasile, numeri choc ma picco ancora non raggiunto. Lo rivela uno studio della Functional Health Tech: ecco quanto è attesa l’ondata massima.

Il Brasile è attualmente in ginocchio per quanto riguarda l’emergenza coroanvirus, ma il peggio non è ancora arrivato. Secondo quanto rivelato da uno studio Functional Health Tech, una piattaforma che analizza i dati del settore della salute in Brasile, il picco non è ancora arrivato.

Coronavirus in Brasile, il picco non è ancora arrivato

Nonostante ciò, il Paese verdeoro registra già i numeri choc di 800 mila contagiati e 41.000 decessi. Dati terribili che piazzano la nazione sudamericana sul secondo gradino del podio dei territori più colpiti al mondo, dietro solo agli Stati Uniti con 2 milioni di contagiati e Russia con 500 positivi. Il terzo territorio per decessi, invece, è il Regno Unito che anche tocca il picco di 41.000 vittime.

Per quanto riguarda però il Brasile, questo, appunto, non sarebbe ancora passato per la traversata peggiore. Il punto massimo, svela l’indagine, dovrebbe aggirarsi attorno al 6 luglio. Quel periodo – spiegano gli analisti – porterà a un incremento che porterà i casi a un totale di 1,78 milioni. Occhi puntati soprattutto sullo stato di São Paulo, epicentro dell’epidemia con oltre 10 mila vittime e 162 mila contagi.

