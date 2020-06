La pandemia di Coronavirus continua a stravolgere il calendario della Formula 1. Cancellati tre gran premi, su alcuni circuiti si correrà più di una volta. I dettagli

Il circus della Formula 1 non trova pace, dopo il susseguirsi di rinvii per l’inizio della stagione motoristica, tre circuiti prestigiosi vengono ufficialmente esclusi dalla competizione. Il rischio legato all’epidemia di Covid-19 ha convinto gli organizzatori ad eliminare tre tappe dal calendario della stagione: Azerbaigian, Singapore e Giappone.

“Queste decisioni sono state prese a causa delle diverse sfide che i nostri promotori affrontano in quei paesi – spiega una nota sul sito ufficiale della F1 – A Singapore e in Azerbaigian, i lunghi tempi di consegna richiesti per costruire circuiti stradali hanno reso impossibile ospitare gli eventi durante un periodo di incertezza. In Giappone anche le restrizioni ai viaggi in corso ha portato alla decisione di non procedere con la gara ”

Coronavirus, Formula 1: cancellati i gp in Azerbaigian, Singapore e Giappone

Le corse fino a questo momento erano state sospese in tutto il mondo in seguito alla pandemia. Oltre al rischio contagio che inevitabilmente coinvolgerebbe le tante persone che lavorano nella macchina organizzativa della F1, a pesare sono state anche le numerose limitazioni agli spostamenti internazionali imposte dai diversi stati. Il tutto ovviamente oltre all’impossibilità di ospitare un pubblico storicamente sempre molto numeroso.

La stagione inizierà allora con una formula inedita, due gare consecutive sullo stesso circuito. Si parte il 5 luglio, con un doppio confronto al Gran Premio d’Austria a distanza di una settimana. Con i forfait di Azerbaigian, Singapore e Giappone non è da escludere che la soluzione della doppia gara sulla stessa pista venga riproposta. Inoltre, per la gioia dei tanti appassionati italiani, potrebbe tornare a far parte della stagione di F1 lo storico circuito del Mugello.

