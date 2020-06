Coronavirus, ecco l’aggiornamento nazionale. La Protezione Civile fornisce il bollettino relativo alle ultime 24 ore. Dati fortunatamente al ribasso con ondata che continua a giungere soprattutto dalla Lombardia.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. La Protezione Civile, come di consueto, ha infatti fornito il quadro sanitario in scala nazionale relativo alle ultime 24 ore.

Coronavirus, il nuovo bollettino medico

POSITIVI: 236.305 (+163)

di cui 28.997 attuali (-1.640)

• DECEDUTI: 34.223 (+56)

• GUARITI: 173.085 (+1.747)

C’è tuttavia una nota a margine a proposito dei numeri:

Nella sola regione Lombardia i nuovi casi registrati nella giornata di oggi sono 272, al di sopra dei 163 casi segnalati dal bollettino della Protezione Civile. Ciò è dovuto ad un ricalcolo dei casi in Campania che segna un -229 rispetto a ieri.

La voce dal Ministero della Salute

Proprio quest’oggi, intanto, si è pronunciata Sandra Zampa, sottosegretario del Ministero della Salute. Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la politica ha chiesto massima allerta in vista di una nuova minaccia che si staglia lungo l’Italia: “Non possiamo escludere la seconda ondata del virus, il rischio c’è e dobbiamo prepararci”, ha infatti riferito l’ex vicepresidente del Pd.

Sebbene i numeri siano sempre più in netto calo e il Paese continua a riaprirsi, la questione è tutt’altro che chiusa come ricorda Zampa: “Non abbiamo sconfitto il virus, lo stiamo ancora combattendo e ogni giorni registriamo nuovi casi e piccolo focolai. Serve prudenza, non abbassiamo la guardia”.

