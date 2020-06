Continua ad aggravarsi l’epidemia da Coronavirus in America Latina. In Messico “Save the Children” lancia l’allerme, troppe vittime tra i minori.

Non si arresta l’epidemia da Coronavirus nel mondo, nè tantomeno in America Latina. Infatti stando agli ultimi bollettini medici, la zona avrebbe superato il milione e mezzo dei contagi, con paesi in piena emergenza sanitaria.

Una situazione critica, specialmente quella del Brasile. Secondo i dati del governo Bolsonaro, il paese avrebbe superato i 800mila casi accertati ed al momento viaggia ad oltre mille decessi al giorno. Infatti nel paese brasiliano, ad oggi, sono ben 40.000 i morti. Ma il dato più impressionante è l’aumento di 100.000 contagi negli ultimi tre giorni.

A seguire troviamo il Perù, con 214.788 contagi accertati e ben 6.109 morti. Sul terzo gradino del podio poi troviamo il Messico con una situazione altrettanto drammatica con ben 129.184 contagi e 15.357 decessi. Poi tra i paesi con più di 10mila contagi ed oltre 14mila morti troviamo: Ecuador, Colombia, Argentina, Repubblica dominicana, Panama e Bolivia.

Coronavirus, America Latina: in Messico è allarme di Save the Children

Ma tra i paesi più colpiti dal Coronavirus in America Latina, troviamo proprio il Messico. Al momento, come anticipato, il paese latino occupa il terzo posto tra decessi e contagi, ma nelle ultime ore si è registrato un picco di morti tra i minori. Così è arrivato perfino l’allarme di Save the Children.

Come si legge nella nota dell’associazione: “Tra il 12 aprile e l’8 giugno, in Messico sono deceduti 52 minori per il coronavirus e il numero di casi di bambini e adolescenti contagiati è aumentato da 84 a 2.622, oltre 30 volte di più in poco meno di due mesi“.

Così Save the Children ha esortato il governo messicano ad applicare forti misure di prevenzione, per evitare ulteriori decessi tra i più giovani, ma soprattutto per evitare la diffusione di ulteriori infezioni. Così nel paese messicano si cerca una soluzione per far sì che vengano evitate ulteriori morti tra i più giovani, ma soprattutto per arrestare la crescita costante dei contagi.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24