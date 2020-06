Torna il calcio giocato con il match di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Andiamo a vedere probabili formazioni e dove vedere la partita.

Dopo pià di tre mesi di pausa, 95 giorni per la precisione, torna il calcio giocato anche in Italia. Andrà in scena in un Allianz Stadium deserto, causa Coronavirus, il match di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

Nella partita d’andata del San Siro, la partita si era conclusa con il punteggio di 1-1, con i rossoneri ch erano andati in vantaggio con una rete di Rebic, salvo poi essere raggiunti nel recupero da un rigore di Cristiano Ronaldo.

Sarà un match impronosticabile, quasi come una prima di campionato a causa del lungo stop che a tenuto ai box tutte le squadre italiane. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni delle due squadre e dove guardare la partita.

Coppa Italia, si torna in campo: le probabili formazioni di Juventus-Milan

Nel match di ritorno di Coppa Italia vedremo un Milan privo del sempre verde Zlatan Imbrahimovic e del difensore Mateo Musacchio. Stefano Pioli così punteera nuovamente sul difensore danese Kjaer e su un inedito tridente di trequartisti formato da Calhanoglu-Bonaventura-Paquetà.

Mentre per la Juventus la novità di mister Maurizio Sarri è presentata dal tridente composto da: Cristiano Ronaldo – Paulo Dybala – Douglas Costa. Mentre sulla fascai, a sorpresa, il brasiliano Danilo è in vantaggio su Juan Cuadrado. Andiamo quindi a vedere le due formazioni.

JUVENTUS (4-3-3) – Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo; All. Maurizio Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Calhanoglu, Bonaventura, Paquetà; Rebic; All. Stefano Pioli.

Sarà possibile seguire il match in chiaro su Rai 1, con un ampio pre-partita. Infatti la troupe Rai sarà in collegamento dall’Allianz Stadium a partire dalle 19:30. Per chi è in viaggio sarà possibile seguire la diretta sulla piattaforma streaming RaiPlay.

L.P.

