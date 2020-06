Coppa Italia, Juventus-Milan: i convocati di Sarri in vista della semifinale di ritorno in programma questa sera alle ore 21,00.

Cresce l’attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma questa sera alle ore 21,00. Si torna, dunque, in campo dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Coronavirus e domani si disputerò l’altra semifinale tra Napoli e Inter. I bianconeri partono leggermente avvantaggiati in virtù dell’1-1 ottenuto a San Siro nel match di andata, ma in 90′ tutto può succedere e Ronaldo e compagni farebbero bene a non abbassare la guardia.

Juventus-Milan, l’elenco dei convocati di Sarri

Tra i bianconeri mancherà l’infortunato Higuain e il tridente offensivo dovrebbe essere composto almeno inizialmente da Douglas Costa-Dybala-Cristiano Ronaldo. Il tecnico Maurizio Sarri ha da poco diramato la lista dei convocati per il match di questa sera, ecco l’elenco completo:

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

38. Muratore

44. Vrioni

46. Zanimacchia

77. Buffon

