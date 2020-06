Calciomercato Inter, l’Ad Marotta ha pronto il colpo in difesa: si tratta di un terzino destro che gioca stabilmente nel top club londinese

L’Inter è alla ricerca di un calciatore che possa giocare sulla fascia destra di centrocampo e Marotta vuole un top player che possa aumentare il valore del club. Secondo quanto riferito dal Daily Express, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire circa 30 milioni di euro per Hector Bellerin dell’Arsenal. Con i londinesi ha un contratto fino al 2023, ma potrebbe decidere di cambiare aria vista la forte possibilità che il club non acceda nuovamente alla Champions League.

Marotta ed Ausilio hanno comunque valutato anche una serie di alternative. La prima porta al ritorno di Joao Cancelo del Manchester City, segue subito dopo Thomas Meunier del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, possibile scambio con il Torino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra Inter e Torino a settembre potrebbe verificarsi uno scambio di mercato. I granata, infatti, hanno messo gli occhi su Nainggolan attualmente in prestito al Cagliari che farà ritorno in nerazzurro.

L’Inter, invece, ha bisogno di un difensore ed avrebbe indicato Nkoulou ed Izzo come possibili rinforzi. Proprio per questo ci sono possibilità si concretizzi l’affare. Ovviamente, servirà anche la volontà di Radja perché tutto vada a buon fine. Al momento, comunque, è tutto in fase primordiale.

L’Inter ha comunque bisogno anche di un centrocampista, ma che il belga rimanga è cosa quasi impossibile. Per la mediana infatti si valutano i nomi di Sandro Tonali, gioiello bresciano, che piace anche alla Juventus. Concorrenza con i bianconeri anche per Allan del Napoli.

