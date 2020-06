E’ morto a Bologna un uomo coinvolto in un incidente stradale a bordo di un monopattino in provincia di Bologna: la ricostruzione della vicenda

E’ morto l’uomo ricoverato, in gravi condizioni, all’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo che ieri era rimasto coinvolto in un brutto incidente in monopattino elettrico a Budrio, nella provincia bolognese. La vittima, che aveva 60 anni, ieri mattina intorno alle 8.30 si è scontrato a bordo del veicolo con una vettura utilitaria. L’incidente è avvenuto nei pressi di Via Zenzalino nord, nell’incrocio dove è presente una rotatoria.

Sulla vicenda si sta occupando la Polizia Municipale di Budrio. Non sono state ancora accertate le dinamiche dell’incidente, ma sembra che l’uomo stesse attraversando la rotatoria con il suo mezzo elettrico a due ruote al momento dell’impatto con l’automobile, guidata da una donna di 35 anni. L’uomo è caduto violentemente sull’asfalto ed è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza e in gravi condizioni.

Bologna, morto 60enne in un incidente in monopattino: i dubbi sulla sicurezza di questo mezzo

Quello di Burdio, in provincia di Bologna, è il primo incidente di una certa importanza a bordo di un monopattino elettrico in Italia. Il mezzo a due ruote è diventato molto popolare in questi ultimi mesi, visto che è stato molto pubblicizzato dal Governo, in un’ottica di mobilità sostenibile. Ma questo fatto di cronaca accresce i dubbi e le discussioni sulla pericolosità dei veicoli, del quale si presume ci sarà un boom di vendite grazie agli incentivi statali.