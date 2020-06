Belen si sfila i jeans e resta in intimo: che spettacolo come conferma la Foto appena pubblicata dalla bellissima argentina.

Belen Rodriguez letteralmente scatenata in queste ore. La bellissima modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice di Buenos Aires continua a incantare sui social network grazie al suo straordinario fascino e ad una bellezza quasi unica. Ne sanno qualcosa i suoi tantissimi follower, al momento addirittura 9,5 milioni, che continuano a seguirla su Instagram e a dedicarle like e complimenti di ogni tipo. Proprio come accaduto in questi minuti con l’ultimo scatto pubblicato dalla 35enne argentina.

Belen esagerata in intimo bianco: ecco la Foto

Nella foto in questione, si vede la straordinaria Belen sfilarsi i jeans e rimanere solo con l’intimo bianco. Il corpo dell’argentina è a dir poco perfetto come confermano le sue curve sempre delicate e intriganti. In pochissimi minuti, lo scatto ha fatto incetta di ‘mi piace’ e riscosso il solito grande successo. Ecco la FOTO pubblicata da poco sulla pagina Instagram di Belen Rodriguez:

