Bando Urban Lab: la magistratura ha aperto un fascicolo dove è stato indagato l’ex vicesindaco di Torino Montanari per turbativa d’asta.

Indagato per turbativa d’asta l’ex vicesindaco di Torino Guido Montanari. Come riporta Il Corriere della Sera, al centro delle accuse c’è il bando, pubblicato lo scorso anno per il nuovo direttore dell’ente. In base a quanto si apprende, il bando sarebbe stato, in un certo senso, manovrato, cosicché venisse confermato chi già ricopriva quel ruolo, senza un nuovo direttore.

Effettivamente, come riporta la fonte, è ciò che poi si è verificato. Al centro delle accuse, oltre a Guido Montanari, ci sono anche altre persone. La magistratura, infatti, ha inviato un avviso di garanzia anche a Elena Dellapiana, che ricopre il ruolo di “Presidente dell’associazione” e Marco Demerie, consigliere di Urban Lab, nonché funzionario della Compagnia di San Paolo.

Indagato ex vicesindaco di Torino per turbativa d’asta

L’ente, come riporta Il Corriere della Sera, ha l’obiettivo di sviluppare progetti per la riqualificazione urbana della città. Con il bando, finito sotto inchiesta, si “cercava”, dunque, una figura di alta professionalità ed esperienza “nell’ambito delle attività svolte” dall’ente. Ora, da quanto si apprende, nella mattinata di ieri, i Carabinieri si sono recati presso gli uffici degli indagati.

A seguito delle perquisizioni, gli agenti hanno portato via smartphone e computer. I Carabinieri hanno poi restituito il tutto dopo aver fatto una copia dei dati. In base a quanto si apprende, le indagini hanno sono state portate avanti proprio grazie alle chat e alle intercettazioni telefoniche tra gli indagati. Ora gli inquirenti cercheranno di far luce sull’intera questione del bando.

