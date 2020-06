Gli sviluppatori di Whatsapp stanno testando una nuova funzione per l’app sui dispositivi iOS: si tratta della ricerca di messaggi per data

Whatsapp non smette di offrire sempre nuove funzioni per gli utenti iscritti all’app di messaggistica. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’ultima novità consiste nella possibilità di ricercare i messaggi di una chat tramite la data.

Attualmente questa funzione è ancora in fase di test da parte degli sviluppatori. La ricerca, come ben sappiamo, attualmente è disponibile ma solo cercando la parola chiave.

Whatsapp, il possibile funzionamento della nuova ricerca messaggi

Circolano sul web alcune immagini che mostrano, nella fase Alpha, un’icona con un calendario blu posizionato sopra la tastiera. Una volta cliccato si potrà gestire la ricerca.

Essendo ancora in fase di test, qualora arrivasse in versione definitiva, potrebbe ancora mutare nell’estetica e nelle modalità di funzionamento. Purtroppo per i possessori di dispositivi Android, l’aggiornamento è previsto solo per iOS.

Intanto, da poco è stato rilasciato l’aggiornamento che permette di condividere il proprio contatto tramite il QR Code. Non è tutto, collegata anche la funzione Messenger Rooms che permette di aprire una stanza di video chat direttamente da WA.

