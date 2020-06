Vaccino Coronavirus, più vicina la sperimentazione sull’uomo. Già dal mese di luglio Johnson & Johnson pronta con un nuovo prodotto

Vaccino Coronavirus, la nuova speranza per tutti arriva dalla Johnson & Johnson che ha annunciato una svolta. Tramite la sua divisione farmaceutica, Janssen Pharmaceutical Companies (Janssen), la multinazionale ha annunciato l’accelerazione degli studi clinici sull’uomo. Sarà utilizzato il vaccino ricombinante ‘Ad26.COV2-S contro Sars-CoV-2’. E l’inizio della sperimentazione che era previsto per settembnre sarà invece anticipato alla seconda metà di luglio.

Come ha spiegato Paul Stoffels (Vice President dell’Executive Committee e Chief Scientific Officer) la ricerca è ad una svolta: “Sulla base della rilevanza dei dati preclinici raccolti finora e dei colloqui con le autorità regolatorie abbiamo preso una decisione. Siamo stati in grado di accelerare ulteriormente lo sviluppo clinico del nostro candidato vaccino ricombinante”.

Al tempo stesso l’azienda prosegue a stringere partnership globali investendo nella sua tecnologia di produzione vaccinale e nelle suecapacità produttive. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la fornitura di un vaccino su scala mondiale per trovare una vita d’uscita alla pandemia.

Lo studio valuterà la sicurezza, la risposta alla vaccinazione e la risposta immunitaria del vaccino sperimentale ricombinante. Saranno presi in esame ben 1.045 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni ma anche adulti dai 65 anni in su e lo studio si svolgerà negli Stati Uniti e in Belgio. Johnson&Johnson ha garantito di poter fornire più di un miliardo di dosi a livello globale nel corso del 2021, a condizione ovviamente che il vaccino sia sicuro ed efficace. E se effettivamente i risultati della sperimentazione sull’uomo dovessere fornire risporte incoraggianti, comiuncerà la produzione.

La Banca Europea investe 100 milioni di euro per un’altra ricerca sul vaccino



Ma non c’è solo Johnson&Johnson in prima linea nella produzione di un vaccino contreo il Coronavirus. Oggi la Bei (Banca europea degli investimenti) e l’impresa tedesca BioNtech hanno firmato un accordo di finanziamento da 100 milioni di euro. Serviranno a sostenere il programma di vaccini anti Covid-19 della società, chimato BNT16.

Ad oggi rappresenta di uno dei più grossi programmi di sviluppo a livello globale, con quattro candidati vaccini testati in parallelo. BioNTech è anche la prima azienda europea a entrare nella fase della sperimentazione clinica, con uno studio avviato in Germania ad aprile e un altro negli Stati Uniti invece dall’inizio di maggio.

L’accordo firmato oggi prevede finanziamenti per aumentare la capacità produttiva e rendere accessibile rapidamente il vaccino in tutto il mondo. Come ha commentato Mariya Gabriel, commissaria all’innovazione e ricerca, questa iniziativa “è un concreto passo in avanti verso il nostro obiettivo di ottenere un vaccino e garantirne l’accesso a tutti”. Tutto questo in attesa di capire cosa deriverà da altre ricerche al momento ancora aperte ma senza un risultato decisivo.

