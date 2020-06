Fase 3, l’Unione Europea chiede la riapertura delle frontiere esterne all’area dal 1° luglio, ma ad una condizione ben precisa

Dopo l’annuncio da parte della Commissione per il ritorno alla libera circolazione nell’aera Schengen a partire dal 15 giugno, l’Unione Europea si appresta a riaprire tutte le frontiere esterne. L’intenzione di Bruxelles è quella di allentare progressivamente le restrizioni per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo, a partire dal 1° luglio. Gli interessati a questo provvedimento, però, non saranno tutti, bensì soltanto alcune categorie individuate: si parla di studenti, cittadini che normalmente vivono in Europa e alcuni lavoratori altamente qualificati, probabilmente esentati. Una soluzione che spinge verso il rilancio dell’economia europea, soprattutto al settore turistico, mai così in crisi come in questo momento. L’Ue aveva deciso di chiudere le frontiere a marzo con la comparsa del Coronavirus, impedendo viaggi non essenziali in tutti i Paesi membri.

Fase 3, l’Unione Europea chiede la riapertura delle frontiere esterne ai Paesi terzi. Ma ad una condizione

A parlare di questo tema è stata la commissaria agli Affari interni dell’Ue Ylva Johansson: “E’ arrivato il momento di preparare concretamente l’allentamento delle restrizioni con alcuni Paesi. Ma soltanto quelli in cui le condizioni sanitarie sono simili a quelle dell’Ue, dobbiamo stare ancora molto attenti“. Se nel vecchio continente l’emergenza Covid-19 si sta lentamente spegnendo, ci sono alcune zone come gli Stati Uniti ed il Sud America molto in difficoltà e nel pieno dell’epidemia. Nel frattempo ci sono ancora alcuni Paesi dell’Ue che vietano l’arrivo di cittadini degli Stati membri, perciò la Commissione dovrà prima guardare alla situazione interna.

