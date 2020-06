Svizzera: i noti cioccolatini venduti in tutti i supermercati Migros sono stati ritirati dagli scaffali dopo anni di polemiche: il loro nome inneggia al razzismo.

Dopo anni di proteste, la catena di supermercati svizzera Migros ha deciso di ritirare dagli scaffali i noti dolci denominati “Moretti”. Come riporta Skytg24, la motivazione delle proteste, che da anni si fa strada, è la denominazione di stampo razzista della nota marca di cioccolatini. Sull’onda delle proteste di questi giorni per la morte dell’afro-americano George Floyd, anche in Svizzera le manifestazioni si sono moltiplicate e una prima vittoria è arrivata con il ritiro del prodotto.

La produzione di questi tipici dolci era iniziata nel 1946 ad opera della Dubler, azienda del Cantone dell’Argovia, nel nord della Svizzera. Le problematiche sono nate, sviluppandosi poi enormemente, a seguito delle varie denominazioni con le quali i consumatori hanno iniziato a chiamare i cioccolatini. Tra queste c’è anche “Mohrekopf”, ovvero “testa di moro”, una denominazione considerata razzista e messa al centro delle discussioni.

Leggi anche >>> Coronavirus, muore un neonato in Svizzera: il bilancio complessivo

Moretti ritirati dai supermercati: la replica di Salvini

Dopo l’annuncio, da parte dei supermercati svizzeri Migros, del ritiro dei cioccolatini dagli scaffali, le risposte su Twitter non si sono fatte attendere.

Il leader della lega, Matteo Salvini, ha recentemente pubblicato un video, sul suo profilo Twitter, dove ha parlato letteralmente di “idiozia”. Nella parte finale del suo video, compare anche la scritta: “Stop all’idiozia del politicamente scorretto”.

D’altronde, come riporta Skytg24, il supermercato lo aveva predetto: “Siamo consapevoli che questa decisione porterà anche a discussioni”.

Via col Vento, Moretti (cioccolatini e birra!), Negroni e Montenegro… Con tutti i problemi che ci sono in Italia e nel mondo, possiamo dirlo? STOP all’IDIOZIA del politicamente corretto! Tutti fratelli, senza essere scemi. pic.twitter.com/x9MB5Hm13Q — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 11, 2020

Potrebbe interessarti anche; Salvini non indossa la mascherina, Floris gli ricorda le regole

F.A.