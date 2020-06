Gravissimo incidente a Roma che ha visto perdere la vita ad un ragazzo: l’amico è ferito

Tragico incidente nella notte, circa verso le 2, a Roma. L’auto su cui viaggiavano un ragazzo di 20 anni e l’altro di 19, una Smart, si è schiantata contro un muro. L’impatto è risultato fatale per il conducente della vettura che è morto sul colpo in via Tuscolana 2170. Il ragazzo presente in auto con lui, invece, è stato trasportato dai soccorsi all’Ospedale San Giovanni in codice rosso.

Ancora nelle mani delle autorità competenti il motivo per cui l’auto è andata a finire contro il muro, resta di fatto che quella guidata dal giovane ragazzo è stata l’unica vettura ad essere coinvolta.

Incidente a Roma: le cause

Tutte da accertare le cause dell’incidente che hanno visto un morto ed un ferito grave trasportato in codice rosso all’ospedale. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Guida in stato di ebrezza, malore, colpo di sonno, uso del cellulare alla guida, sono tutte motivazioni plausibili.

Soltanto nelle prossime ore sarà possibile saperne qualcosa in più sull’impatto che è costato la vita ad un ragazzo di soli 20 anni.