Roma: l’anziana donna che era arrivata in ospedale in gravi condizioni è deceduta dopo una lunga agonia. Incastrata la badante grazie alle telecamere casalinghe.

Dopo un mese di agonia, è deceduta l’81enne romana, arrivata in ospedale lo scorso inizio maggio, in gravi condizioni. Come riporta Tgcom24, la prima versione data ai soccorsi parlava di una incidentale caduta. Ma questa versione, fin da subito, non ha convinto ed è partita una più accurata indagine su quanto accaduto.

I medici, lo scorso maggio, si erano recati nell’abitazione romana della donna, all’Infernetto. Dopo una prima versione offerta dalla badante, una donna di 52 anni proveniente dall’Est Europa, è partita però un’indagine più accurata, dal momento che la versione non aveva convinto un parente della vittima, il quale ha subito chiamato i Carabinieri.

Roma: il racconto della badante non convince i medici

Come riporta Tgcom24, l’iniziale versione offerta dalla badante non aveva convinto nemmeno i soccorritori della vittima. Infatti, il personale medico che si era recato nell’abitazione non aveva confermato la compatibilità tra le ferite riportate dall’anziana e una presunta caduta accidentale.

I Carabinieri hanno dato vita ad accurate indagini, usufruendo anche dell’ausilio di telecamere all’interno dell’abitazione. Proprio grazie alle telecamere, i Carabinieri sono riusciti ad incastrare la badante. Infatti, da quanto si apprende, le immagini del sistema di videosorveglianza hanno messo in luce come l’anziana donna sia stata percossa più volte dalla badante. Dalle immagini si intravedono anche numerosi schiaffi e gomitate, ai danni dell’81enne.

Ma non è tutto: prima che venissero chiamati i soccorsi, la donna è stata lasciata a terra, in evidente stato di incoscienza, per oltre un’ora. Questo ha sicuramente contribuito ad aggravare la già delicata situazione dell’anziana.

F.A.