A Fuorigrotta, quartiere di Napoli, un gruppo di ragazzini hanno picchiato un bambino: il video è stato mostrato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli

Nuovo atto di bullismo in quel di Napoli, denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che sulla propria pagina Fb tuona: “Oggi i giovanissimi sembrano aver preso la violenza come una moda, cercano gloria e celebrità rendendosi protagonisti di atti vili e violenti, spesso aggredendo in gruppo ragazzi soli ed indifesi, da condividere sui social che danno vita ad emulazione, si tratta di un fenomeno da fermare. La situazione è preoccupante […], bisogna inculcare nei giovani i giusti valori di civiltà, rispetto delle regole e di amore verso il prossimo”.

Napoli, bambino picchiato dal branco: il video

Il triste accadimento è avvenuto a Fuorigrotta e probabilmente risale ad ieri pomeriggio. Sono diversi spezzoni di video ripresi da uno dei presenti che mostrano dei ragazzini picchiare un coetaneo ed intimarlo di andarsene e non farlo più (cosa non si sa, ndr). Ora è caccia ai responsabili del aggressione.

