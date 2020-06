Nadia Toffa, rivelazione da pelle d’oca della madre. La donna lo ha confessato quest’oggi negli studi della Rai. Ecco cosa successe prima del saluto finale…

Nadia Toffa, arriva un racconto da brividi dalla madre Margherita. La donna, ospite negli studi de ‘La vita in diretta’ nel giorno del 41esimo compleanno della figlia scomparsa lo scorso 13 agosto, ne ha parlato quest’oggi in diretta.

Nadia Toffa, la rivelazione della madre

“Poco prima di morire – rivela la signora Rebuffoni – Nadia mi disse sotto voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina”. Nulla di particolare, se non fosse che la sorella della giornalista stava provando ormai da tempo a restare incinta.

“L’altra mia figlia – spiega appunto la mamma di Nadia – stava provando ad avere un bambino da anni ma non ci riusciva… non le dissi di quanto detto da Nadia, non volevo illuderla ma era tutto vero. Poco dopo, infatti, abbiamo scoperto che era in arrivo una bimba. La nostra Alba Nadia, la nostra salvezza”.

Ma non è stato un caso quanto rivelato da Nadia. Non per la mamma. “Ho letto che chi soffre di tumore alla testa sviluppa una particolare sensibilità nel periodo finale…”, dice la donna. Nadia, a suo avviso, non se lo sentiva. Lo sapeva. E lo ha voluto dire alla madre poco prima di espirare.

Oggi, a quasi un anno dalla sua morte, Nadia continua a essere un punto di riferimento dell’intera famiglia: “Quando guardo la sua foto mi dà una forza incredibile. Mi trasmette amore e serenità e non ho più paura di niente”, conclude la donna.