Si è spento a 65 anni una star del baseball: Claudell Washington

È morto Claudell Washington a 65 anni. E’ stato un outfielder All-Star che ha giocato 17 stagioni nelle major dopo essere stato chiamato da adolescente dalla Oakland Athletics. Washington è morto mercoledì mattina all’alba nella Bay Area di San Francisco. Secondo il suo amico scout di A ed ex grande leaguer Shooty Babitt, Washington stava affrontando il cancro alla prostata.

Babitt, ha seguito il percorso di Washington dalla Berkeley High School all’Atletica leggera, definendolo il suo “eroe del baseball” e disse che gli aveva insegnato a non accettare mai una sconfitta. Washington ha giocato con sette squadre nella sua carriera, finendo con 1.884 colpi, 164 corse in casa e 312 basi rubate. Ha vinto l’All-Star Game nel 1975 con gli A e nel 1984 con gli Atlanta Braves durante la sua lunga carriera.

The A's are saddened by the loss of World Series Champion Claudell Washington. Our thoughts are with his friends and family at this time. pic.twitter.com/HPJimLZ13n

— Oakland A's (@Athletics) June 10, 2020