Continua a peggiorare la situazione meteo sull’Italia, con nuovi temporali anche al Sud. Continuano piogge e rovesci al Nord ed al Centro.

Non c’è pace per la situazione meteo sulla penisola, con temporali pronti ad arrivare in giornata anche al Sud Italia. Una situazione che continua a precipitare, ma soprattutto che continua a rinviare l’arrivo di quella che dovrebbe essere l’estate più calda degli ultimi dieci anni. Così avremo un’altra giornata capricciosa che stavolta però colpirà tutta la penisola.

Le nubi, con piogge e temporali, continueranno a colpire il Nord Italia, con piogge che toccheranno nuovamente la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. Altrove fortunatamente la situazione migliora. Mentre continueranno i temporali soprattutto in Toscana con rovesci ed addirittura possibili grandinate.

Ma la vera novità è l’arrivo delle precipitazioni al Sud Italia. Infatti già nei giorni scorsi dovevano arrivare le piogge, ma stavolta le precipitazioni arriveranno anche sul meridione. La situazione dovrebbe migliorare solamente sul versante Adriatico. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteo sulla penisola durante la giornata odierna.

Meteo, temporali anche al Sud: la situazione sulla penisola

Durante questo mercoledì 11 giugno, le correnti fresche provenienti dal Mare del Nord continueranno ad influire sul meteo italiano. Così le precipitazioni che prima erano presenti solamente al Nord ed a parte del Centro, stavotla raggiungeranno anche il Sud Italia. Solamente venerdì avremo un attimo di tregua dalle precipitazioni. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteo sulla penisola, osservando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’altra giornata all’insegna della variabilità, con maggiori annuvolamenti durante le ore pomeridiane e notturne. Le priogge continueranno a colpire Lombardia, Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. SU queste tre regioni si verificheranno anche acquazzoni e grandinate. Le temperature continuano ad essere stabili, con massime tra i 20 ed i 24 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo un’altra giornata instabile. Infatti qui i rovesci ed i temporali continueranno a colpire la Toscana, con una spiccata possibilità di grandine sulla regione al Centro-Ovest. Migliora invece sul versante adriatico dove avremo maggiore stabilità. Anche qui le temperature rimarranno stazionarie con massime tra i 19 ed i 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia arriveranno i primi temporali di questa fase di spiccato maltempo. Le regioni maggiormente colpite dalle piogge saranno la Campania, il Molise e l’alta Puglia dove si abbatteranno i primi temporali. Tempo maggiormente stabile sulle restanti regioni. Le temperature registreranno un lieve calo, con massime dai 21 ai 25 gradi.

L.P.

