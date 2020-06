A Bologna sposa risulta positiva al Coronavirus. Dopo la celebrazione del matrimonio, ben 31 invitati sono stati messi in quarantena.

Un matrimonio difficile da dimenticare quello vissuto a Bologna. Infatti dopo la celebrazione dell’unione si è scoperta la positività al Coronavirus della donna. Insieme ai due sposi altri 31 invitati sono stati messi in quarantena, subito dopo che la sposa è risultata positiva.

Una festa difficile da dimenticare quella nel bolognese, trasformatasi in poco tempo da giorno felice a paura per la pandemia che non sconti a nessuno. La donna sposatasi a Vergato, in provincia di Bologna di lavoro fa l’operatrice sanitaria e con molte probabilità avrà contratto il virus sul luogo di lavoro. Andiamo a vedere le testimonianze uscite nel bolognese dopo che la notizia del matrimonio col virus è scoppiata in città.

Bologna, la sposa è positiva dopo il rito civile

Cosi dovo aver celebrato il rito civile in comune, in compagnia del vicesindaco del paese dell’Appennino, Stefano Pozzi, la donna ha scoperto la positività al Covid-19.

Proprio il sindaco ha successivamente raccontato ai microfoni: “Durante la cerimonia eravamo tutti a debita distanza, non più di una decina di persone. C’eravamo io, un altro dipendente, gli sposi, i testimoni e, seduti molto più indietro, i genitori“.

Dopo aver celebrato il rito in Comune, la festa è continuata in una struttura privata. I due sono insieme da tempo, con lei che ha origine venete, mentre lo sposo invece è nato proprio nel piccolo comune bolognese. Come riportano alcune indiscrezioni, la sposa che di lavoro fa l’operatrice sanitaria, dopo la cerimonia ha iniziato ad accusare alcuni sintomi del Coronavirus, come òa febbre. Dopo aver fatto il tampone è poi risultata positiva.

Successivamente il Dipartimento di sanità pubblica ha contattato i colleghi del Veneto, visto che venti degli invitati alal festa arrivavano proprio dalla regione veneta. Altri undici amici e fidati, invece, vengono stesso da Bologna. Subito dopo la cerimonia, a tutti gli invitati è stato imposto l’obbligo di quarantena ed adesso sono in isolamento nelle proprie abitazioni.

