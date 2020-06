Family Act, è arrivato il sì del governo: cosa prevede il nuovo pacchetto di sostegno per i nuclei familiari e quanto devono aspettarsi gli italiani

Il Family Act diventa una realtà. Questa sera il Consiglio fei ministri ha dato il via libera al nuiovo pacchetto di contributi alle famiglie messo nero su bianco dalla ministra alle Pari Opportunità, Elena Bonetti. Un iter che è durato diversi mesi, solo in parte bloccato dalla pandemia, e che significa ossigeno fresco.

In mezzo a tutte le misure, quella principale è l’assegno universale per figli, che direrà sino ai 18 anni e sarà variabile in base all’Isee. Ma sono previsti anche contributi per le rette di asili nidi e materne (fino al 100%) e nuove regole per i congedi parentali, anche quelli dei papà. Il premier, Giuseppe Conte, lo ha commentato così: “L’abbiamo pensato per sostenere la genitorialità, servirà a favorire la crescita dei bambini e giovani. Ma anche la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto quello femminile”.

Il punto forte della riforma è certamente l’assegno universale, sul quale però il duibattito tra Pd e Italia Viva rimane aperto. Le regole base sono queste: ne beneficiano tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico. Avrà un importo minimo per tutti i nuclei familiari più una quota variabile stabilita per scaglioni in base all’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente.

L’assegno è attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai 18 anni di età ed è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Per famiglie con più di due figli, inoltre, l’importo dell’assegno è maggiorato del venti per cento. Stessdo discorso per chi ha figli con disabilità. E la somma sarà viene erogata mensilmente o con denaro o con riconoscimento di un credito fiscale. Non concorrerà a formare il reddito complessivo e terrà conto dell’età dei figli a carico.

Family Act, novità sui congedi parentali e incentivi per il lavoro femminile

Nel Family Act novità anche per i congedi parentali. Stabilito

un periodo minimo non inferiore ai due mesi, non cedibile all’altro genitore, per ciascun figlio. In più un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio. Il diritto al congedo è concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore. Inoltre è previsto un permesso retribuito di almeno 5 ore, nell’arco di un anno scolastico, per i colloqui con i professori dei figli.

Nuovi anche gli incentivi al lavoro femminile. Infatti è stata inttrodotta l’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps. Vale per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio In più anche la la deducibilità delle spese per le baby-sitter (in base all’Isee). Ma ci saranno incentivi anche per i datori di lavoro che promuovono modalità di lavoro flessibile. E ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni può essere riconosciuto il lavoro agile.

Importante anche il sosregno per le spese relative allo studio. Sono detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università. Questo sempre che che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari. Ma anche il sostegno alle famiglie, con detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario. Infine il sostegno alle giovani coppie, di età non superiore a 35 anni, con agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa.