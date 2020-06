Il Family Act è stato approvato dal Consiglio dei Ministri dopo essere stato presentato da Elena Bonetti: il ddl aiuterà le famiglie in difficoltà

Il Family Act presentato dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Ad annunciarlo, tramite il proprio profilo Facebook, Matteo Renzi che ha commentato con un “Molto bene. Soldi e diritti per figli e famiglie”.

A fare eco è Graziano Delrio, capogruppo del PD, che ha dichiarato: “E’ stato raggiunto un accordo perché Family act e assegno unico possano avanzare insieme. Il Family act va oggi in Consiglio dei ministri, mentre l’assegno unico sarà approvato entro la prossima settimana in commissione. E’ una buona notizia. Abbiamo lavorato bene con la ministra Bonetti e siamo soddisfatti”.

LEGGI ANCHE—> Di Maio, minacce contro di lui: “Ti vogliamo morto come tutti i napoletani”

Family Act, i provvedimenti del ddl

Diversi sono gli obiettivi che si pone il Family Act: dal sostentamento della genitorialità al contrasto della denatalità, passando per la valorizzazione della crescita armoniosa dei bambini.

Il disegno di legge è composto da 8 articoli. Nel primo sono descritti i principi ed i criteri direttivi cardine dell’intera riforma che sarà attuata con i decreti delegati.

Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono delineate dall’articolo 2 all’articolo 6. È prevista la medesima procedura, regolata dall’articolo 7, per l’adozione di tutti i decreti legislativi contenuti nella delega. Ad esclusione della delega contenuta all’articolo 3, riguardante il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, disciplinata dall’intesa della Conferenza unificata ex art. 3 d. Lgs. 281/1997 .

LEGGI ANCHE—> Claudio Lotito sindaco: il centrodestra ci pensa davvero