Palermo: una donna risultata positiva al Covid-19, e attualmente in cura con il plasma, ha dato alla luce una bimba mentre era in coma farmacologico.

Covid-19: una donna di 34 anni era rientrata da Londra lo scorso 15 maggio. Dopo i test per il Coronavirus, era risultata positiva e i medici dell’ospedale hanno fin da subito optato per la cura al plasma. La trentaquattrenne, originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, come riporta Tgcom24, è da giorni ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo, nell’unità di terapia intensiva.

Dopo il rientro da Londra, la donna è stata messa in coma farmacologico, ma, non potendo più attendere, i medici hanno eseguito, d’urgenza, un taglio cesareo. Si tratta del primo caso in Italia di parto su paziente positiva al Coronavirus, per di più in coma farmacologico.

Palermo: donna affetta da Covid-19 e in coma partorisce una bimba

Come riporta Tgcom24, la bambina venuta alla luce a seguito del parto cesareo, pesa 1,4 chili e, al momento, è stata affidata alle cure dei neonatologi.

A prender parola sulla situazione è stato il primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello. Le sue parole, riportate da Tgcom24, hanno fatto riferimento dapprima all’aggravarsi delle condizioni di salute della donna e poi al grande lavoro di squadra che c’è stato tra “intensivisti, ostetrici e neonatologi”.

La donna, fino a questo momento, ha ricevuto le cure con il plasma iperimmune che, come leggiamo dalla fonte, i medici hanno fatto recapitare direttamente dall’ospedale di Pavia.

