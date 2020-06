Il Coronavirus negli USA ha contagiato oltre 2 milioni di persone. Casi in aumento in diversi stati e previsioni allarmanti da parte degli esperti sanitari.

La situazione epidemiologica negli Stati Uniti continua a preoccupare, con contagi in aumento in diversi stati e oltre 112mila vittime, stando ai numeri della Johns Hopkins University. Migliora la situazione a New York, una tra le città colpite più duramente dal virus, così come nel New Jersey.

Secondo i dati analizzati dalla CNN sono 22 gli stati che stanno registrando un calo dei casi. Numeri in aumento invece in Alaska, Arkansas, Arizona, California, Kentucky, Mississippi, Montana, Carolina del Nord, Oregon, Carolina del Sud, Texas e Utah.

Coronavirus USA, decessi potrebbero raddoppiare da qui a settembre

La riapertura delle attività e graduale ritorno alla normalità proseguono, non senza destare preoccupazione però. A lanciare l’allarme è infatti il Dott. Ashish Jha, direttore dell’Harvard Global Health Institute. “La maggior parte degli americani non è pronta a richiudersi in casa – ha spiegato l’esperto – e lo capisco perfettamente. Le persone sono disposte a convivere con il virus.”

Tutto ciò però ha un prezzo prosegue il dottor Jha ai microfoni della CNN: “Significa che ogni giorno moriranno tra 800 e 1000 americani, ovvero che avremo altre 100mila morti entro settembre.” Una previsione nefasta, che per essere disinnescata richiede un drastico calo dei contagi negli stati al momento più colpiti. Ed è proprio su questo che sono concentrati gli sforzi della sanità americana. Secondo i modelli del CDC, il centro per il controllo e la diffusione delle malattie, i decessi potrebbero toccare quota 143 mila già prima della fine di giugno.

