Coronavirus, Giulio Tarro rilancia: sparirà da solo. Il docente mantiene la sua linea e risalta uno studio che confermerebbe tale affermazione.

Il professor Giulio Tarro rilancia la sua ipotesi: il coronavirus, proprio come la Sars nel 2003, presto sparirà da solo. E adesso vi sarebbe anche una prova scientifica a confermare tale tesi.

Coronavirus, Tarro sicuro: “Sparirà da solo”

La dimostrazione, riferisce il docente, arriva direttamente dall’Asia. Da Singapore precisamente. Lì dove uno studio avrebbe dimostrato che chi ha contratto l’infezione giunta a cavallo del 2002 e 2003, sarebbe diventato immune anche rispetto a questa nuova minaccia.

L’esperto ne parla nel corso di un’intervista per il blog della Fondazione Pietro Nenni: “Questo – spiega – perché i beta-coronavirus, categoria alla quale il Sars CoV2 appartiene, sono in grado di sviluppare un’immunità di tipo cellulare, addirittura più importante di quella derivante dalla produzione di IgG”.

Ed è questa dimostrazione che induce il docente a essere sicuro sull’epilogo di questo incubo: “Si tratta di un risultato fondamentale, perché sta a dimostrare che il Sars CoV2 è per gran parte identico al beta-coronavirus della prima SARS e, quindi, avrà il suo stesso decorso”.

E per lo stesso motivo il virologo non è sorpreso dal fatto che negli USA, qualche giorno fa, è stato messo a punto un anticorpo monoclonale specifico per il Sars CoV2: “Non si tratta di una novità vera e propria, visto che già con la prima SARS e successivamente con la MERS furono messi a punto specifici anticorpi monoclonali. È stata percorsa una via validissima, ma già battuta in precedenza”.

