Non si arresta l’emergenza sanitaria da Coronavirus in Brasile. Infatti nel paese brasiliano ci sono state altre 1.274 morti nelle ultime 24 ore.

La situazione dell’emergenza sanitaria scaturita dal Coronavirus, continua ad essere delicata in Brasile. Infatti il paese brasiliano è il più colpito del Sud America e ben presto è diventato uno dei paesi più colpiti al mondo.

A peggiorare la situazione, con molte probabilità ci stanno epnsando anche le cattive codnizioni igieniche di alcuni quartieri del paese, come ricordiamo le famose “Favelas” di Rio de Janeiro. Così nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.274 vittime, secondo i dati del ministero della Salute.

Il Brasile negli ultimi giorni ha provato a censurare i dati della pandemia, ma ben presto il ministero ha pubblicato nuovamente vittime e nuovi contagi degli ultimi giorni. Cresce a dismisura anche il dato dei nuovi contagi, con ben 32.913 solamente nella gironata di ieri. Ad oggi i dati riportano 772.416 casi accertati. Una situazione critica che ha gettato il paese in una crisi economica e sanitaria.

Coronavirus, il Brasile fa marcia in dietro sui dati nascosti

Negli ultimi giorni, il presidente Jair Bolsonaro aveva provato a nascondere i dati relativi alla situazione della pandemia nel suo paese. Ben presto, però, il premier ha dovuto fare marcia indietro a causa della presa di posizione della Corte suprema brasiliana (Stf), che ha deciso per la ripresa del conteggio. Così Bolsonaro ha dovuto ripristinare il conteggio dei contaggi e dei decessi causati dal Covid-19. Impegno preso con il ministro della Sanità, Eduardo Pazuello, che ha garantito il proprio impegno nel divulgare il “100% dei dati”.

Ma la situazione non è critica solamente in Brasile. Infatti anche negli Stati Uniti crescono i contagi in due stati, l’Arizona e la California. Secondo i report locali a far crescere i conragi sono soprattutto incontri che si svolgono in casa, feste di compleanno e funerali. Ad affermarlo è stata la direttrice della sanità pubblica della Contea di Sacramento, Olivia Kasirye.

A far crescere la preoccuapazione nel paese a stelle e strisce, ci hanno pensato anche le parole di Antohony Fauci. Infatti l’esperto virologo, durante un’ultima intervista ha dichiarato: “Il virus tornerà in autunno“. L’epidemiologo ha concluso il suo discorso affermando che è una proieizione inevitabile quella di una seconda ondata già dal mese di settembre.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24