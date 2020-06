Coronavirus, ragazzo va ad una festa e risulta positivo: 33 contagiati. E’ successo a San Giorgio a Cremano dove un 17enne si è accorto di essere affetto da Covid-19

Uno spiacevole episodio si è registrato a San Giorgio a Cremano, dove un ragazzo di 17 anni è risultato positivo al Covid-19. Fin qui nulla di strano se non fosse che il ragazzo ha deciso di partecipare ad una festa con altri coetanei, venendo a stretto contatto con loro. Il 17enne, asintomatico, non sospettava minimamente di essere affetto dal SarCov2, salvo poi scoprirlo a seguito di un tampone effettuato poco dopo.

Ora 33 persone sono state costrette all’isolamento per aver avuto rapporti con quest’ultimo.

Tra l’altro il ragazzo è risultato positivo al primo test, mentre negativo al secondo e attende proprio in queste ore l’esito del terzo tampone effettuato, per capire quando potrà interrompere la propria quarantena.

Il sindaco del comune nel napoletano, Giorgio Zinno, ha chiarito che i tamponi effettuati dai ragazzi venuti in contatto con il coetaneo sono risultati al momento tutti negativi.

“Cari concittadini nella serata di ieri abbiamo avuto il risultato dei primi tamponi effettuati ai giovani collegati al caso del diciassettenne e sono tutti negativi.

Domani in mattinata, dovremmo avere gli altri risultati dei test che siamo fiduciosi possano essere tutti negativi”.

Poi come si legge da Fanpage aggiunge: “Sono in contatto con il padre del giovane diciassettenne che ieri mi ha riportato le minacce che il figlio ha subito e quindi anche oggi ricordo che l’essere positivo può succedere a chiunque, non può essere una colpa.

Inoltre il ragazzo, oltre ad essere un asintomatico, è già risultato negativo a un secondo tampone. Si attende ovviamente il terzo tampone per poter decretare l’uscita dalla quarantena.

Abbiamo già ottenuto il risultato di 14 tamponi dei cittadini sangiorgesi e sette del comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sono tutti negativi”.

