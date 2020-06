Al via una nuova sperimentazione negli USA. Un unico farmaco in grado di prevenire e curare le persone colpite da Covid-19. Il cocktail di anticorpi al primo test sugli umani.

Un unico farmaco, sviluppato da Regeneron Pharmaceuticals Inc, in grado sia di curare i malati di Covid-19 che di prevenire il contagio. Si tratta di un cocktail di anticorpi, la cui sperimentazione umana è partita proprio in questi giorni in diverse strutture degli Stati Uniti. Se il test andrà a buon fine, appurando l’assenza di rischi di per i pazienti, il nuovo medicinale potrebbe entrare in commercio già in autunno.

Quattro i gruppi di persone su cui verrà sperimentato il nuovo farmaco: positivi al virus ricoverati in ospedale, sintomatici che non richiedono ospedalizzazione, persone in salute ad alto rischio di contagio e persone in salute che sono entrate in stretto contatto con un malato.

Coronavirus, un unico cocktail di anticorpi che previene e guarisce

A renderlo noto in un comunicato stampa è stato il dottor George Yancopoulos, fondatore e direttore scientifico di Regeneron. “Abbiamo creato un cocktail anticorpale unico antivirale, con il potenziale sia per prevenire e curare le infezioni, sia per prevenire la ‘fuga’ virale, una precauzione fondamentale nel mezzo di una pandemia globale in corso”.

“il mondo ha bisogno di molteplici soluzioni – si legge ancora nella nota – e l’innovativa industria biofarmaceutica sta lavorando collettivamente per aiutare il maggior numero possibile di persone con una varietà di approcci complementari“.

Alla base del nuovo farmaco ci sono gli anticorpi monoclonali. Per generarli gli scienziati passano al setaccio migliaia di anticorpi, con l’obiettivo di individuare quelli più efficaci nel combattere il virus.

Gli anticorpi monoclonali come nuova frontiera nella lotta al virus

Gli scienziati di Regeneron hanno isolato due diversi anticorpi. Questi sono stati quindi potenziati e poi assemblati in un farmaco. La speranza è che questo nuovo medicinale possa avere un duplice impiego: da una parte trattare i sintomi, spesso severi, delle persone malate e dall’altra proteggere le categorie più a rischio, come anziani ed operatori sanitari.

In questa prima fase della sperimentazione si punta ad escludere eventuali rischi ed effetti collaterali per i pazienti che ricevono la cura. In un secondo momento poi si andrà ad osservare l’effettiva efficacia della terapia.

