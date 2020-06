Con un tweet sul proprio account ufficiale, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha accusato la Lombardia circa la diffusione sbagliata dei dati sui decessi da Coronavirus

Nonostante i numeri siano in calo, non si può ancora parlare di pericolo scampato. Il Coronavirus, soprattutto in Lombardia, continua ad essere presente e a preoccupare. Tra le province maggiormente colpite dalla pandemia, c’è sicuramente Bergamo. Il sindaco della città Giorgio Gori, con un tweet sul proprio account ufficiale, ha accusato la Lombardia per le modalità di diffusione dei dati sui decessi da Coronavirus.

“Leggo che ieri, in Lombardia, ci sono stati 32 decessi” si legge nel tweet: “Ma non si sa in quale provincia, in quanto la Regione ha secretato i dati“. L’accusa, portava avanti con altri tweet, sarebbe rivolta alla mancanza di trasparenza nei dati comunicati. “Non si sanno più nemmeno i dati sui guariti, fondamentali per far capire che oggi i malati sono pochi” scrive Gori poco dopo. Non si è fatta attendere la risposta della Lombardia.

Coronavirus, la riposta all’accusa di Gori: “Non gli fa onore”

Questa mattina, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha accusato la regione Lombardia per la poca trasparenza nella comunicazione dei dati sul Coronavirus. Non si è fatta attendere la risposta del territorio maggiormente colpito dalla pandemia, che ha fornito le sue motivazioni con una nota ufficiale. “Quanto scritto dal sindaco Gori è assolutamente privo di fondamento” si legge nella nota: “Le modalità di diffusione dei dati sono rimaste le medesime“.

Rispedita quindi al mittente l’accusa di secretare i dati dei decessi suddivisi per province. “Alimentare una polemica sterile e senza riscontri non fa onore a chi rappresenta le Istituzioni” ha concluso la Lombardia con la nota ufficiale.

Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica + i dati divisi.

Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di + di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020

