Coronavirus, percentuale choc dell’Oms: ecco dove sarebbero stati individuati il 75% dei nuovi casi nelle ultime due settimane. Respira invece l’Europa la cui situazione è in miglioramento.

Il coronavirus continua a irrompere e dilagare, ma in questo momento lo sta facendo più nel resto del mondo che in Europa. Ad affermarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella persona in particolare di Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Coronavirus, 75% dei nuovi casi in due continenti

Il direttore generale dell’Oms, in un briefing con i rappresentanti degli Stati membri dell’Onu, ha infatti evidenziato come la situazione stia peggiorando tra il lato asiatico e americano mentre si registra una frenata per quanto riguarda Vecchio Continente.

Dati, quelli in possesso dell’Istituto, che hanno indotto Ghebreyesus ad affermare che: “Nel mondo la situazione sta peggiorando”, sottolineando però che: “In Europa sta migliorando”. Tuttavia, nelle ultime due settimane, sono stati annotati: “100 mila nuovi casi di Covid-19 in un giorno”.

Potrebbe interessarti anche —–> Unione Europea chiede riapertura frontiere esterne, ma a una condizione

Ma ancor più sconcertante è la percentuale relativa alle zone colpite. Il 75% dei positivi, infatti, “sono stati segnalati tra le America e il Sud-est asiatico, suddivisi in un totale di 10 Paesi”. Il restante 15%, dunque, riguarda l’intero mondo tra cui anche la stessa Europa che sembra ne stia lentamente uscendo.

A consegnare questo triste primato nel continente americano sono soprattutto due nazioni: Stati Uniti e Brasile, nonché i due territori del mondo più colpiti per numero di contagi totali. Si va oltre i 2 milioni di infetti per esempio per quanto riguarda gli USA, più di 700 mila casi per la terra verdeoro. Numeri drammatici.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24