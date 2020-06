Calciomercato Juventus, pronto un super scambio in difesa con gli spagnoli del Real Madrid che vede coinvolto Matthijs De Ligt

Solamente la scorsa estate la Juventus aveva deciso di spendere 80 milioni di euro per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale: Matthijs De Ligt. Ora, l’olandese è cercato dalle big di Spagna, Barcellona e Real Madrid.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Don Diario, in particolare sarebbero stati i Blancos a farsi sotto per l’ex Ajax. I bianconeri, dopo aver già indirizzato diversi ‘no’ alle offerte blaugrana, potrebbero sedersi al tavolo con Florentino Perez. Quest’ultimo avrebbe pronta una contropartita tecnica che farebbe al caso di Sarri: il terzino Alvaro Odriozola. Visto il flop di Danilo e l’adattamento di Cuadrado in difesa, la Vecchia Signora ha un urgente bisogno di un terzino di ruolo che possa dominare sulla fascia destra. Ad ogni modo, ad ora è prematuro per parlare di ulteriori dettagli e di un trattativa ben avviata.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana

Le parole degli scorsi giorni di Sarri nei confronti di Pjanic (“E’ tra i migliori in allenamento, non può giocare sotto i suoi standard”) lasciano ancora uno spiraglio riguardo la permanenza del bosniaco a Torino. La possibilità che parta però al momento è in netto vantaggio, del resto i club pronti a scatenare un’asta per lui non mancano. Con il suo addio potrebbe aprirsi una rivoluzione nella zona nevralgica del campo. A seguire il bosniaco fuori da Torino potrebbero essere anche Khedira e Rabiot ed a quel punto serviranno almeno 2 rinforzi. In particolare piacciono, oltre a Jorginho del Chelsea che resta il preferito di Sarri, Arthur del Barcellona e Leandro Parades del PSG. Sul taccuino di Paratici ci sono anche Allan, in uscita dal Napoli, ed i giovani Tonali e Castrovilli.

