Il colosso mondiale dell’e-commerce, Amazon, ha vietato la tecnologia con riconoscimento facciale alla polizia Usa, la svolta dopo il caso Floyd.

La morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis sta cambiando per sempre gli Usa, con continue proteste pacifiche e moti di rivolta contro una situazione di razzismo divenuta insopportabile. Così dopo le proteste degli ultimi giorni, anche Amazon ha deciso di prendere provvedimenti contro la polizia americana. Infatti l’azienda numero uno al mondo per l’e-commerce ha deciso di vietare alla polizia la tecnologia per riconoscimento facciale.

La tecnoligia, chiamata Rekognition, sarà bannata dalle forze di polizia per circa un anno, ed è un provvedimento preso soprattutto per evitare che venga utilizzata contro i manifestani. In questi giorni, infatti sono stati registrati diversi abusi di potere da parte delle forze dell’ordine Usa, filmati e poi postati sui canali social dei manifestanti. Così Bezos ha deciso di prendere tale decisione per eviatare nuove violazioni dei diritti umani.

Amazon, l’azienda vieta la tecnolgia per il riconoscimento facciale: moratoria di un anno

Una decisione a sorpresa quella di Amazon, che ha deciso di prendere posizione sulle proteste delle ultime settimane. La società di e-commerce non ha ancora dato una spiegazione per tale scelta. Infatti l’azienda di Bezos ha solamente specificato che serve una regolamentazione federale.

In merito l’azienda di Bezos ha dichiarato: “Stiamo spingendo per normative governative più rigorose sull’uso etico delle tecnologie di riconoscimento facciale“. L’azienda ha poi continuato: “Il Congresso sembra pronto a raccogliere la sfida. Speriamo che questa moratoria di un anno possa dare al Congresso tempo sufficiente per attuare le regole appropriate e siamo pronti a fornire aiuto se richiesto“.

Ma secondo alcune speculazioni, il bloccare l’uso del riconoscimento facciale è dovuto soprattutto per evitare denunce da parte da parte di attivisti e gruppi per i diritti civili. Amazon ha comunque concluso il suo comunicato annunciando che la tecnologia a riconoscimento facciale continuerà ad essere usata. Infatti la Rekognition viene usata per monitorare il lavoro a favore delle vittime della tratta di esseri umani e per ritrovare bambini scomparsi.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Cronaca, CLICCA QUI !