Usa, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Chicago, domenica 31 maggio si sarebbero registrati 18 omicidi in 24 ore: mai così tanti dal 1991

Gli Usa continuano a vivere una delle situazioni più delicate della loro storia. Dallo scorso 25 maggio, data dell’omicidio dell’afroamericano George Floyd, centinaia di migliaia di persone sono scese (e continuano a farlo) in strada, per esprimere il proprio disprezzo e protestare contro il razzismo e l’abuso di potere. Sono giorni molto difficili, caratterizzati da violenze e caos generale.

Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Chicago, nella giornata di domenica 31 maggio si sarebbe registrato un numero incredibile di omicidi: ben 18. Si tratta di dati decisamente allarmanti, e visti ben poche volte prima. Max Kapustin, direttore della ricerca dell’University of Chicago Crime Lab, ha spiegato come il precedente “record” di omicidi in un giorno risalisse al 1991, con 13 persone uccise in 24 ore.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Black Lives Matter contro le statue, individuate 60 da distruggere

Usa, i cittadini approvano le proteste: il sondaggio

L’agghiacciante omicidio di George Floyd ha scatenato negli Usa una protesta che è presto diventata globale. Milioni di persone in tutto il mondo stanno scendendo in strada per protestare e combattere per metter fine alla piaga del razzismo. Un sondaggio realizzato dalla Schar School (per conto del Washington Post) ha voluto capire le preferenze dei cittadini americani in merito a quanto sta accadendo. Dai dati raccolti, il 69% del totale pensa che negli Usa ci sia un grande problema di tipo razziale all’interno delle forze dell’ordine.

Più combattute e disparate le opinioni per quanto riguarda le proteste di questi giorni. Se in media il 74% del intervistati pensa che siano giustificate, facendo una divisione tra democratici e repubblicani le cose cambiano. Di questi ultimi, infatti, solamente la metà è d’accordo con le manifestazioni. Infine, una domanda del sondaggio verteva sull’idea dei cittadini statunitensi circa la gestione da parte del presidente Donald Trump: del totale, il 61% disapprova fortemente il suo operato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morte Floyd: il tweet di Trump contro il manifestante ferito