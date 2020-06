L’Ue lancia l’allarme contro le fake news diramate da Russia e Cina. Per l’Unione Europea tali fake news andrebbero a minare la democrazia.

L’Unione Europea lancia l’attacco alle fake news, in seguito all’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus. Una presa di posizione forte quella dell’Ue, che con il suo allarme si scaglia contro le fake news lanciate da Russia e Cina durante la pandemia.

Infatti in un comunicato dell’Unione Europea si può leggere un duro attacco alla democrazia da parte di Russia e Cina. Infatti possiamo leggere: “Alcuni Paesi terzi, in particolare Russia e Cina, sono impegnati in campagne di disinformazione sul Covid 19 in Europa e a livello mondiale nel tentativo di minare il dibattito democratico, esacerbare la polarizzazione all’interno delle società e migliorare la propria immagine“.

Un attacco non da poco quella della Commissione europea, pronta ad approvare la prima Comunicazione sulla disinformazione relativa alla pandemia. A lanciare la comunicazione ci penserà il team della presidente di Commissione, Ursula Von der Leyen. Un vero e proprio allarme quello lanciato a Bruxelles, che per la prima volta sceglie una linea dura andando ad attaccare il sempre verde campo delle fake news.

L’Ue lancia l’allarme fake news: pronte contromisure per il futuro

Così dopo l’attacco sono arrivate anche delle proposte di misure prese dall’esecutivo comunitario per il futuro. Infattti, il sistema di contromisure sarà basato sull’early warning, che prevede una presa di posizione contro la propaganda malevola straniera e la collaborazione tra governi Ue, a livello di G7 e con Nato e Oms.

L’obiettivo numero uno, come annunciato, sarà quello di rimuovere dal web tutte le false notizie, per farsì che si abbia un’informazione più trasparente sull’Internet. Poi l’Ue proverà a costruire una “contro-narrativa” capace di contrastare le notizie inventate all’interno di strategie di destabilizzazione lanciate da attori stranieri. Infine l’Unione Europea chiederà a piattaforme e social network una mano nella lotta alle notizie false.

Come scrive Bruxelles, a testimonianza della maxi diffusione di fake news: “La disinformazione sui vaccini continua e probabilmente renderà più difficile la loro distribuzione quando saranno a disposizione“. La comunità europea ha poi parlato di un’epidemia accompagnata anche da una profonda “infodemia” che non ha precedenti.

Come ricordato dal Governo Europeo: “La disinformazione può avere gravi conseguenze, può portare le persone a ignorare le indicazioni sanitarie ufficiali o a comportamenti pericolosi che hanno poi un impatto negativo sulle istituzioni democratiche, sulle società, sulle nostre economie e sulla loro tenuta finanziaria“.

Vedremo se Bruxelles aiuterà il mondo del web ad evitare la diffusione di false notizie. Infatti, molto spesso le fake news minano la coscienza delle persone, portando addirittura a dubitare del progresso di scienza e medicina a favore di teorie del complotto.

L.P.

