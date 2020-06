Dopo il naufragio di un barcone di migranti lunedì scorso nelle acque della Tunisia, sono stati ad ora ritrovati 34 corpi senza vita

Lunedì scorso, 8 giugno, nelle acque della Tunisia, precisamente a Kraten al largo delle isole Kerkennah, un barcone con 53 migranti subsahariani a bordo è naufragato. Era partito da Sfax tra il 4 ed il 5 giugno ed era diretto verso l’Italia.

Intanto, come riportato dall’Ansa, la marina tunisina ha ripescato 34 cadaveri appartenenti a 22 donne, 9 uomini e 3 bambini. Tra questi anche il timoniere del peschereccio. L’unità della Marina Militare, insieme alla Guardia Costiera, con l’ausilio dei sommozzatori delle forze armate e della protezione civile lavorano ancora alla ricerca di altre possibili persone disperse.

Nubifragio in Tunisia, le parole di Ben Amor

Romdhane Ben Amor, del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, ha spiegato come il numero di ritrovamenti attuale sia destinato a crescere anche se non è certo il totale delle persone che stavano tentando la traversata.

Poi scatta l’attacco all’Unione Europea che definisce “disposta a tutto pur di ostacolare l’arrivo dei migranti”. Chiesto anche un trattamento dignitoso da parte delle autorità tunisine nei confronti dei morti. “Assicurino loro una degna sepoltura e prelevino dei campioni di dna da inserire in un database accessibile alle famiglie alla ricerca dei loro cari”.

Dati alla mano, a maggio la Guardia Costiera ha bloccato 1243 migranti pronti a salpare in maniera illegale. Il 68% di origine subsahariana, il 32% tunisino. Numeri del genere non si vedevano dal 2012.

