Black Lives Matter ha spostato le sue attenzioni contro Netflix a causa del famosissimo film “The Help”.

Sono giorni davvero molto duri per tutto il mondo a causa di una guerra che si diffonde sempre di più nel resto della Terra. In America, ma non solo, gli afroamericani hanno deciso di organizzarsi e lottare una volta e per sempre contro il razzismo dei bianchi e i loro modi di fare. La lotta sta abbracciando ogni mezzo ed ogni modalità conosciuta. Dall’occupazione delle strade all’organizzazione sui social network.

Ed ora anche su Netflix. Una buona parte dei protestanti, infatti, si è riversata sulle pagine ufficiali di Netflix, sostenendo che dovessero rivedere subito il proprio catalogo. In particolare sta dando fastidio e non poco la presenza nel catalogo americano del famosissimo film “The Help“. Nel film, che ha vinto tantissimi premi ed è stato acclamato dalla critica, hanno trovato diverse storture.

Black Lives Matter contro Netflix: “The Help è razzista, eliminatelo!”

La storia parla di come una scrittrice bianca raccolga le testimonianze di alcune cameriere e badanti afroamericane al servizio di ricche famiglie di conservatori. E così, riportano i commenti contro Netflix ed il suo film più visto nel catalogo, si sottolinea ancora una volta come “il bianco salvatore aiuti il nero”. Una polemica molto forte, che ha anche causato l’entrata in campo di una delle protagoniste di The Help, l’elegantissima Bryce Dallas Howard. E’ lei la più cattiva del film, la padrona di casa più razzista e sprezzante, verso cui non si può che provare odio durante tutta la pellicola.

Su Instagram la donna ha confermato che The Help fosse solo un film inventato, fantasia, frutto di autori bianchi. Ed a quindi consigliato a chi si volesse informare di guardare film che trattano i problemi degli afroamericani, stilando una lista: “13th, Eyes on the Prize⁣, I am Not Your Negro⁣, Just Mercy⁣, Malcom X⁣, Say Her Name: The Life And Death Of Sandra Bland⁣, Selma⁣, Watchmen⁣ and When They See Us”.