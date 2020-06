Nel corso dell’ultima manifestazione del centrodestra a Roma, Salvini ha by-passato più volte l’uso della mascherina: Floris gli ricorda però le regole.

Coronavirus: lo abbiamo sentito più e più volte quanto sia importante l’utilizzo della mascherina protettiva, soprattutto in determinati contesti, nei quali le distanze di sicurezza non possono essere mantenute. Eppure, quanto si è verificato nel corso della manifestazione a Roma, con l’ex vice-premier Salvini fotografato più volte senza mascherina, va in tutt’altra direzione. A parlarne, nel corso di un’intervista, è lo stesso leader della Lega, a colloquio con il conduttore di Dimartedì, il giornalista Giovanni Floris.

Come riporta Open, nel corso di un’intervista in cui si è discusso principalmente del flash-mob romano organizzato dal centrodestra, il leader della Lega, dopo le numerose polemiche sulla questione, è arrivato al punto di chiedersi “se addirittura avesse dovuto tenere la mascherina mente parlava con una signora”.

Botta e risposta tra Salvini e Floris sul tema mascherine

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Matteo Salvini ha voluto ribadire la “correttezza del suo gesto” ponendo una domanda retorica al conduttore: ” Posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?”.

La risposta di Floris, netta e decisa, ha ricordato all’ex vice-premier quali siano in realtà le regole da seguire: “No, non è possibile, se non si rispetta il distanziamento fisico“, che equivale a una distanza di almeno un metro e mezzo.

