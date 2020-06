Russia, abbandonano gemelli di 16 mesi per una vacanza: uno è morto mentre l’altro è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Tragedia assurda in Russia, precisamente nella città di Viljučinsk, nel territorio della Kamčatka. Secondo quanto riferito in queste ore dal ‘Daily Mail’, una coppia di ragazzi (Alexey di 35 anni e Margarita di 23) avrebbe abbandonato due gemellini di 16 mesi a casa per trascorrere una vacanza in compagnia degli amici. I due avrebbero raccontato ai compagni di avventura che i figli erano in ospedale a causa del Covid-19 e si sarebbero lasciati andare tra eccessi di alcol e altro. Uno dei due bambini è morto, mentre l’altro è in coma. Per Alexey e Margarita è scattato immediatamente l’arresto e ora entrambi rischiano 20 anni di carcere per omicidio.

